Елена Синица С 1 февраля медики смогут вести первичную медицинскую документацию только в электронном виде Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Начиная с 1 февраля медицинские работники смогут вести первичную медицинскую документацию только в электронном виде. Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ.

«Этот приказ — ключевой документ для отрасли, который позволит медицинским организациям перейти от бумажного документооборота к электронному. До сегодняшнего дня существовала проблема. Мы уже второй год живём в федеральном проекте создания единого цифрового контура, а сам процесс цифровизации идёт ещё дольше — с начала 2000-х годов. И мы до сих пор обязаны были вести всю медицинскую документацию в бумажном виде. Приказ закрепляет правовой статус электронного документооборота, позволяя медицинским организациям отчитываться перед контрольно-надзорными органами в цифровом формате», — отметил заместитель министра здравоохранения России Павел Пугачёв.

Отмечается, что медработникам не придётся дублировать медицинскую документацию на бумаге. Предполагается, что такое решение позволит уделять больше внимания пациенту. Кроме этого, сами граждане смогут просматривать данные об оказанных им услугах в электронных медицинских картах на «Госуслугах».

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