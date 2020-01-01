Алиса Окулова Главгосэкспертиза дала положительное заключение на документацию для строительства новой площадки «Протон-ПМ» Там планируется выпускать ракетный двигатель РД-191 Поделиться Поделиться Твитнуть

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ПАО «Протон-ПМ» получило положительное заключение Главгосэкспертизы России на экспертное сопровождение проектно-сметной документации по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение механосборочного и гальванического производства агрегатов двигателя РД-191». Таким образом, создание нового производства на загородной площадке в Новых Лядах перешло в завершающую стадию. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Основой площадки станет корпус общей площадью 44 тыс. кв. м. В настоящее время организован тепловой контур здания, начались работы по внутренней отделке и монтажу инженерных коммуникаций. В январе в эксплуатацию планируется ввести блочно-модульную котельную мощностью 20,9 МВт.

Реализация новых инженерных и технических решений позволит предприятию перейти от изготовления узлов и агрегатов двигателя РД-191 к его сборке, с выходом на серийное производство. Это позволит изготавливать ежегодно до 40 двигателей для ракеты «Ангара».

Кластер по производству узлов и агрегатов двигателя РД-191 для перспективных ракет «Ангара» признан приоритетным для региона инвестиционным проектом. Производство же входит в проект «Технополис «Новый Звёздный».

Иван Краснов, директор ПАО «Протон-ПМ»:

— Этот объект станет основой пермского кластера ракетного двигателестроения, которому нет равных в России по значимости решаемых задач и внедряемым технологиям. Необходимо наращивать темпы строительства, чтобы в 2021 году ввести корпус в эксплуатацию, а в 2023-м дать старт серийному производству РД-191.

Напомним, в июле прошлого года руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил ПАО «Протон-ПМ» и отметил, что на предприятии, которое расположено в Новых Лядах, «важно запустить серийное производство двигателя РД-191 для ракеты «Ангара».

Дмитрий Рогозин, руководитель госкорпорации «Роскосмос»:

— «Ангара» в конце 2023 года должна взлететь с космодрома «Восточный». Поэтому все планы по её созданию должны быть полностью синхронизированы между всеми предприятиями, которые задействованы в её производстве.

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