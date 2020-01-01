Филиал «Азот» внедрил современные технологии в ключевое производство Поделиться Поделиться Твитнуть

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

В филиале «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» реализован масштабный инвестиционный проект — внедрение мембранной системы выделения водорода Medal на производстве аммиака. Компания «УРАЛХИМ» инвестировала в модернизацию ключевого производства более четверти миллиарда — 258 млн руб., сообщает пресс-служба предприятия.

Мембранная система Medal в производстве аммиака выделяет из продувочных газов водород и возвращает его обратно в технологический процесс.

Оборудование представляет собой установку, в которой работают три аппарата — фильтр, подогреватель и пермиатор. В последнем главную роль играет мембрана. Основной принцип её работы — селективная проницаемость. «Быстрые» газы с более высокой проницаемостью проходят через мембрану и образуют поток пермеата — фракцию, в составе которой 90% водорода. «Быстрый» газ далее отправляется обратно в технологическую цепь. «Медленные» газы практически не проникают через мембрану и образуют поток остаточного газа, который отправляется на сжигание в печь риформинга.

пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»

Простая в обслуживании Medal заменит сложный процесс разделения газов, которым занималось отделение аргона.

Сергей Ярмоловский, руководитель производства аммиака филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Раньше продувочный раз из производства аммиака мы отправляли в отделение аргона цеха переработки газов. Этот процесс был достаточно длительным. Обратно получали водород и метановую фракцию, которую отправляли в печь риформинга. Сейчас же вместо целого отделения эту функцию — выделять водород из продувочных газов — будет выполнять Medal. С внедрением мембранной системы мы смогли исключить из производства посредников.

Производственная мощность одной установки Medal — 4,0 тыс. м3/час пермеата. Оборудование было заказано в Северной Америке (собирали в Польше, в г. Гданьске) у известного производителя мембранных систем — компании Air Liquide.

Александр Исаченков, главный инженер филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— Сегодня установки системы Medal работают одновременно на двух агрегатах аммиака. Новое оборудование даёт много преимуществ, главное из которых — экономический эффект. Современные технологии позволят нам сэкономить не менее 100 млн руб. в год.

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