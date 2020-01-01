Елена Синица Для части семей с детьми от трёх до семи лет будет увеличено пособие Выплату планируется назначать с 1 апреля 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2021 году планируется увеличить размер пособия для части семей с детьми от трёх до семи лет. Размер выплаты будет зависеть от доходов семьи. Об этом сообщил глава Министерства труда РФ Антон Котяков во время совещания по социальным вопросам. Информация об этом размещена на сайте Кремля.

Минтруд предложил ввести трёхступенчатую систему выплаты пособий на детей от трёх до семи лет. Система подразумевает установление максимального размера пособия на уровне регионального прожиточного минимума на ребёнка.

«Анализ уровня доходов семей — получателей пособий показал, что в большинстве случаев с учётом этой выплаты среднедушевой доход семьи не доводился до минимальной планки, то есть до уровня прожиточного минимума. С учётом этого разработан новый алгоритм определения размера выплаты», — отмечает Антон Котяков.

Так, согласно новой системе выплат, стандартным размером остаётся 50 процентов от регионального прожиточного минимума на ребёнка. Если это ежемесячное пособие не позволяет обеспечить доходы в размере не менее одного прожиточного минимума на каждого члена семьи, то пособие будет назначаться на уровне 75 процентов регионального прожиточного минимума. Если и это увеличенное пособие не выводит семью из числа нуждающихся, то родители будут получать 100 процентов регионального прожиточного минимума на каждого ребёнка в возрасте от трёх до семи лет.

Отмечается, что семьям также не потребуется предоставлять дополнительных справок для получения пособий. Необходимый размер выплаты на основании заявления гражданина и данных государственных информационных систем рассчитают органы соцзащиты.

Кроме этого, сообщается, что заявления на повышенное пособие будут приниматься начиная с 1 апреля, но расчёт данной выплаты будет сделан начиная с 1 января 2021 года.

Для реализации данного подхода в 2021 году — 276 млрд руб., в 2022-м — 295 млрд руб., в 2023-м — 297 млрд руб.

На данный момент соответствующий указ ещё не подписан. Однако, по словам Антона Котякова, в ближайшее время он будет направлен на подпись президенту. Проекты необходимых решений и актов правительства под данную редакцию указа также подготовлены.

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