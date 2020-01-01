Алиса Окулова В Перми начался приём документов в детские сады от льготных категорий граждан Для остальных родителей приём планируется организовать с 1 апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Стартовал приём документов от граждан, чьи дети имеют право внеочередного, первоочередного и преимущественного зачисления в муниципальные детские сады.

Как сообщили в департаменте образования Перми, документы, подтверждающие льготу, в этом году можно направить по электронной почте в районный отдел образования. Подать документы лично можно только по предварительной записи. Приём документов продлится до 31 марта.

Отметим, что к числу граждан, имеющих право внеочередного приёма детей в детский сад, относятся сироты от 18 до 23 лет, граждане, пострадавшие в аварии на ЧАЭС, и дети из группы СОП. При этом вне очереди в детские сады попадают сироты и дети, воспитывающиеся приёмными родителями.

Первоочередным правом на зачисление детей в детские сады пользуются сотрудники полиции, военнослужащие по контракту, инвалиды, многодетные семьи.

Преимущественное право зачисления детей существует у одиноких матерей, педагогов и сотрудников дошкольных учреждений, а также у семей, чьи дети уже посещают это учреждение (братья или сёстры).

Для остальных категорий граждан приём документов планируется организовать, ориентировочно, с 1 апреля.

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