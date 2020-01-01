В Пермском крае повысится стоимость коммунальных услуг Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство тарифного регулирования и энергетики Пермского края утвердило новые тарифы на коммунальные услуги. С 1 июля 2021 года тариф для регоператора по вывозу ТКО ПК ГУП «Теплоэнерго» увеличен до 6226,02 руб. за т (+6,9%). Это означает, что плата вырастет на 5 руб. в месяц с человека: с 80 руб. до 85,61 руб. для жителей многоквартирных домов, с 72,32 руб. до 77,31 руб. для жителей частных домов.

«В тариф включены затраты на реконструкцию и модернизацию полигонов по захоронению отходов, а также мероприятия по созданию необходимой инфраструктуры по раздельному сбору отходов — мусоросортировочных комплексов и линий сортировки отходов. Кроме того, на тариф влияет ежегодная индексация, связанная с инфляцией», — пояснили в минтарифов.

На 4,9% в июле вырастет тариф на электроэнергию для населения с электрическими плитами (3,25 кВтч), на 4,5% — для жителей с газовыми плитами (4,44 руб. за кВтч).

Стоимость кубометра холодной воды не изменится, но на 9,4% в июле вырастет плата за водоотведение. Горячая вода в Перми подорожает на 3,4% (до 172,81 руб.). Тариф на отопление в Перми для ООО «Пермская сетевая компания» не изменится и составит 2025,85 руб. за гигакалорию. А для пермского филиала ПАО «Т Плюс» он вырастет на 6% (до 1401,59 руб./Гкал) для микрорайона Заостровка и на 4% (до 1519,94 руб./Гкал) для всех остальных районов. Для ПМУП «ГКТХ» тариф вырастет на 4–6%.

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