В Пермском крае — 286 новых случаев заражения коронавирусом За сутки вылечились 316 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, на территории Пермского края за минувшие сутки зафиксировано 286 новых случаев заболевания коронавирусом.

За этот же период вылечились 316 человек, 22 инфицированных скончались.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 34 522 случая заражения, 27 892 человека вылечились, 2196 — скончались (1263 — напрямую от вируса, 933 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 1778 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 88 инфицированных, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях медучреждений региона составляет 39,6%.

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