Евгений Дёмкин: «Мы строим современное, комфортное жильё» Поделиться Поделиться Твитнуть

Денис Сакаев

В понедельник, 25 января, начинается приёмка квартир в новом доме от группы компаний ПЗСП на ул. Кисловодской, 12. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В новом шестнадцатиэтажном доме на ул. Кисловодской, 12 всего 78 квартир повышенной комфортности, площадью от 41 до 84 кв. м.

На всех этапах строительства объект пользовался спросом у покупателей, что обусловлено надёжностью застройщика и качеством жилья. В новом доме предусмотрено всё для удобства жителей: лоджии, места хранения — шкаф-купе или гардеробная, малое количество квартир на площадке, большие лифты и приквартирные тамбуры. В качестве дополнительных бонусов от застройщика выполнена дизайнерская отделка холлов, установлена система видеонаблюдения и видеодомофон.Традиционно все квартиры от ПЗСП сдаются с отделкой «под ключ», выполненной в светлых тонах.

Денис Сакаев

Евгений Дёмкин, генеральный директор АО «ПЗСП»:

— Несмотря на эпидемиологическую обстановку, которая, безусловно, внесла свои коррективы в работу строительной отрасли, в 2020 году нам удалось построить пять объектов и ввести их в эксплуатацию в соответствии с указанными в декларациях сроками. При этом мы обеспечиваем высокий уровень качества, строим современное, комфортное жильё, которое пользуется уверенным спросом у наших покупателей.

Будущие жильцы уже сейчас могут записаться на приёмку своей квартиры на сайте ПЗСП https://pzsp.ru/. Бронирование открыто на даты с 25 января по 25 февраля 2021 года. В связи с эпидемиологической обстановкой приёмка будет производиться строго по времени и по предварительной записи.

Проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Застройщик — ООО «Спецстрой, Кисловодская, 12».

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