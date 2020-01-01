Пермские ледовые городки в новогодние праздники посетили 400 тыс. человек Это почти равно посещаемости главного ледового городка на эспланаде в прошлые годы Поделиться Поделиться Твитнуть

Виктор Михалев

Пермские ледовые городки, построенные к празднованию Нового года во всех районах города, в минувшие праздничные выходные посетили примерно 400 тыс. человек. Об этом 13 января на заседании регионального правительства заявил министр культуры Пермского края Вячеслав Торчинский. По его словам, это цифра «почти равна» среднестатистической новогодней посещаемости главного ледового городка на городской эспланаде, от которого нынче отказались из-за эпидемситуации.

Кроме того, он отметил, что ледовые катки и горнолыжные центры посетили, ориентировочно, 115 тыс. человек.

В Перми главным центром притяжения в праздники стал «Завод им. Шпагина», мероприятия которого посетили 50 тыс. человек.

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