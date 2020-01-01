Елена Синица Определены победители VII открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми завершился VII открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» (0+). Первое место заняли участники из Екатеринбурга Константин Евдокимов и Павел Соловьёв за работу «Ты прекрасна». Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства культуры.

Второе место заняла работа «Путешествие в необъятье» Василия и Анатолия Аргуновых из города Якутска. Третье — работа «Маленький удильщик». Её выполнили Вадим Бандарец и Евгений Гоманов (Республика Беларусь — Россия (Москва). Эта же работа была удостоена награды «Приз капитанов».

Кроме этого, специальным призом жюри конкурса были отмечены участники из Перми Иван и Елена Смирновы за работу «Эксперимент». Дмитрий Бакламенко, Теймур Абдулганиев (Красноярск — Санкт-Петербург) за скульптуру «Мечтатель» получили приз памяти Николая Полукарова.

Напомним, конкурс проходил с 6 по 12 января в одной номинации — ледовая скульптура. Всего в конкурсе приняли участие 15 команд.

Выставка ледовых скульптур конкурса будет открыта с 14 января по 15 февраля в квартале №68 городской эспланады.

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