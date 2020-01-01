Алиса Окулова Большинство жителей Прикамья рассчитывают на рост зарплат в 2021 году Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На увеличение зарплаты в этом году рассчитывают большинство работающих пермяков — 59%. Об этом сообщают специалисты рекрутингового портала hh.ru.

При этом 15% рассчитывают, что их зарплата увеличится минимум на 30%. Однако 24% работающих жителей Пермского края уверены, что их заработная плата в 2021 году не вырастет.

Чаще всего такой ответ давали респонденты из сфер «транспорт, логистика» и «рабочий персонал», реже всего — из сфер «искусство, масс-медиа».



Согласно исследованию, половина жителей Пермского края — 53% — не сомневаются в том, что на их карьеру будет влиять эпидемия COVID-19. Чаще всего такой ответ давали представители сфер «туризм, гостиницы, рестораны» и «добыча сырья».

Обратной точки зрения придерживаются 41% опрошенных. Чаще всего это рабочий персонал и ИТ-специалисты.

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