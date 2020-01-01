Алиса Окулова В период пандемии в Перми выросли зарплаты в аптеках и достигли 100 тыс. руб. Среднерыночные зарплатные предложения для заведующих аптеками за год выросли на 1113% Поделиться Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

Пандемия коронавируса повысила нагрузку на аптечные сети, что привело к увеличению зарплатных предложений для заведующих аптеками на 11–13%. Об этом сообщается в исследовании сервиса SuperJob.

Зарплатный максимум в Москве составляет 180 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — 160 тыс. руб., в Екатеринбурге — 120 тыс. руб. Средняя же зарплата в Перми сейчас составляет 50 000 тыс. руб.

Согласно исследованию, в зависимости от требований и пожеланий к профессиональным навыкам пермские работодатели предлагают разную зарплату: от 33 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Наиболее высокий доход работодатели готовы предложить кандидатам с высшим образованием, опытом управления аптекой от трёх лет и навыками руководства несколькими аптеками сети одновременно. В основном соискатели — это женщины (90%) среднего возраста с высшим образованием.

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