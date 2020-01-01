Татьяна Сукрушева
В новогодние выходные в Прикамье снизилась заболеваемость ОРВИ
Всего зафиксировано 9,3 тыс. случаев заболевания
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По данным управления Роспотребнадзора, за период с 4 по 11 января на территории Пермского края официально медучреждениями зарегистрировано 9,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это ниже эпидемиологического уровня.
Также в управлении отметили, что за указанный период не зафиксировано ни одного случая гриппа.
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