Татьяна Сукрушева В новогодние выходные в Прикамье снизилась заболеваемость ОРВИ Всего зафиксировано 9,3 тыс. случаев заболевания Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за период с 4 по 11 января на территории Пермского края официально медучреждениями зарегистрировано 9,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Это ниже эпидемиологического уровня.

Также в управлении отметили, что за указанный период не зафиксировано ни одного случая гриппа.

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