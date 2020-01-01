Полиция в Прикамье сможет штрафовать предпринимателей за нахождение несовершеннолетних в магазинах и ТЦ Соответствующий законопроект в краевой парламент внесла прокуратура Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокуратура Пермского края направила в Законодательное собрание проект закона, который позволит полиции наказывать предпринимателей за несоблюдение правил нахождения несовершеннолетних в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В пояснительной записке к документу сказано, что сейчас в регионе установлены штрафы за нахождение детей до 18 лет в местах, «которые могут причинить вред их психическому и физическому здоровью», и за детей до 16 лет — в общественных местах в ночное время без сопровождения взрослых (бары, рестораны, клубы, ТЦ и так далее). Большинство таких нарушений выявляют полицейские. Но они уполномочены на составление протоколов только в отношении родителей (законных представителей) за ненадлежащее воспитание.

Вместе с тем сама статья 7.3 краевого закона об административных правонарушениях устанавливает также штрафы для предпринимателей (от 5 тыс. до 40 тыс. руб.). Но «практика привлечения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не обеспечивших на принадлежащих им объектах соблюдение установленных ограничений, не реализуется, что во многом связано со сложностью осуществления муниципального контроля», говорится в документе. У полиции нет полномочий по составлению протоколов в отношении юрлиц. А за 10 месяцев 2020 года подростки ночью в общественных местах совершили 300 преступлений (в 2019-м — 450).

Прокуратура предлагает внести в краевой закон об административных правонарушениях нормы федерального КоАП (добавить положения ч. 2 п. 6 ст. 28.3). Это позволит в перспективе, в рамках соглашений между федеральными и региональными исполнительными органами власти, наделить сотрудников полиции полномочиями по составлению протоколов в отношении юрлиц.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен в феврале.

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