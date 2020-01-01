Алиса Окулова
Для работы на пермских маршрутах поступила партия из 37 новых автобусов «НефАЗ»
Они будут обслуживать маршруты №64 и №74
В Пермь прибыла партия из новых автобусов «НефАЗ» для обслуживания городских маршрутов.
Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевую администрацию, 16 автобусов будут направлены на обслуживание маршрута №74 и 21 — маршрута №64. При этом четыре автобуса уже работают на линии.
Автобусы прибыли в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Напомним, в рамках нацпроекта в июле прошлого года в регион прибыли 42 автобуса «ЛиАЗ», которые работают на трёх маршрутах: 21 автобус — на маршруте №1, 19 автобусов — на маршруте №32, два автобуса — на маршруте №4. Участие в проекте позволяет перевозчикам приобрести технику в лизинг со скидкой 60%.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.