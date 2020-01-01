Количество заболевших коронавирусом в Прикамье превысило 34 тыс. человек За сутки зафиксировано 287 новых случаев Поделиться Поделиться Твитнуть

Министерство здравоохранения Пермского края

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 287 новых случаев заболевания коронавирусом. Также за сутки вылечились 357 человек, скончались — 23 инфицированных (девять — от вируса, 14 — от сопутствующих заболеваний).

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 34 236 случаев заболевания, 27 576 человек вылечились, 2174 — скончались (1254 — от вируса, 920 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 1742 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 93 инфицированных пациента, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях составляет 38,1%.

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