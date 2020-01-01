Елена Синица Прикамские НКО в сфере туризма смогут претендовать на дополнительную господдержку Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Некоммерческие организации (НКО) в сфере туризма могут войти в список организаций, претендующих на государственную поддержку. Законопроект об этом внёс в Законодательное собрание Пермского края губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В краевой закон «О государственной поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций в Пермском крае» внесены изменения, согласно которым НКО в сфере туризма смогут получать финансовую поддержку, например, субсидии и гранты на конкурсной основе из краевого бюджета.

Кроме того, такие организации могут претендовать на налоговые льготы, привилегии при аренде муниципального и регионального имущества, осуществлять закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственной нужд, а также получать информационно-методическую и консультационную поддержку.

Для того чтобы претендовать на эту поддержку, социально-ориентированные НКО должны входить в краевой реестр. Законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании 21 января 2021 года.

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