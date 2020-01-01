Елена Синица УФАС обвинило руководство Кизела в нарушениях при подготовке города к отопительному сезону Поделиться Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Пермское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения администрацией города Кизела и ООО «УралГазСтрой» закона о защите конкуренции.

Нарушение было замечено при заключении в 2019 году контракта на обеспечение подготовки систем теплоснабжения городского округа «Город Кизел» к осенне-зимнему отопительному периоду 2019-2020 годов. Об этом сообщает пресс-служба Пермского УФАС.

Как сообщают в ведомстве, данный контракт был заключён без проведения конкурентной процедуры под предлогом необходимости ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (п. 9 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе).

При этом указанная норма закона предусматривает возможность заключение контракта с единственным поставщиком лишь в том случае, если речь идёт о необходимости ликвидировать последствия аварии или чрезвычайной ситуации в сжатые сроки. Кроме этого, вызвал подозрения и тот факт, что решение о проведении закупки на обеспечение подготовки города к отопительному сезону было принято 11 июля 2019 года, при этом сам контракт был заключен с единственным поставщиком 19 августа. Соответственно, более чем через месяц, что ставит под сомнение внезапность и чрезвычайность ситуации.

Данное нарушение предусматривает наложение административного штрафа на должностных лиц в размере до 50 тыс. руб. или дисквалификацию на срок до трёх лет.

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