Алиса Окулова В Перми изменятся маршруты автобуса №36 и трамваев №8 и №11 Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

С субботы, 16 января, автобусный маршрут №36 «Театр «Ироничная компания» — «Микрорайон Вышка-2» — «Микрорайон Вышка-1» будет перенаправлен с ул. Лебедева на ул. Уральскую. Изменение маршрута связано с капитальным ремонтом трамвайных путей от перекрёстка улиц Уральской и Розалии Землячки до ул. 1905 года, а также разворотного кольца «Висим». Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Перми.

При этом с 16 января трамваи №8 и №11 до завершения ремонта из центра города будут следовать до остановки «Цирк», далее — по ул. Крупской и бульвару Гагарина до остановки «Пермская ярмарка».

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