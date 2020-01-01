В ТРЦ «Планета» откроется активити-парк Superland Его площадь составит 2,5 тыс. кв. м Поделиться Поделиться Твитнуть

В ТРЦ «Планета» (Пермь, шоссе Космонавтов, 162б) откроется семейный активити-парк Superland. Об этом сообщили в пресс-службе девелопера строительства центра — компании MallTech.

Парк расположится на втором этаже комплекса, его площадь составит 2,5 тыс. кв. м. Предполагается, что он будет состоять из батут-центра, скалодрома, площадки для аэрохоккея и так далее.

Парки этого бренда открыты в шести городах России.

Напомним, что открытие ТРЦ «Планета» на месте бывшего ипподрома запланировано на II квартал нынешнего года.

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