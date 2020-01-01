Мария Сыропятова Прибыль организаций Пермского края сократилась наполовину За десять месяцев они получили прибыль в размере 131,9 млрд руб. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За десять месяцев 2020 года компании Пермского края получили прибыль в 131,9 млрд руб., что на 54,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Пермьстат.

Сальдированный финансовый результат с января по октябрь 2020 года составил 96,7 млрд руб., что на 64,6% меньше, чем годом ранее.

Общий убыток нерентабельных организаций составил 35,2 млрд руб., увеличившись в 3,3 раза.

Сумма прибыли, полученной промышленными предприятиями, сократилась на 59,7%, за первые десять месяцев 2020 года она составила 105,4 млрд руб.

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