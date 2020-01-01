Росстандарт признал высокое качество продукции УЗПМ Поделиться Поделиться Твитнуть

Пресс-служба УЗПМ

По результатам конкурса «100 лучших товаров России» эксперты Росстандарта оценили качество тысяч товаров. Дипломантами конкурса признаны продукты «Бионорд» Уральского завода противогололёдных материалов — «Универсальный», «Тротуары», «Мосты» (твёрдый), шампунь и средство с дезинфицирующими добавками.

Генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылев удостоен медали «За достижения в области качества», директор завода УЗПМ в г. Краснокамске Павел Кононов получил нагрудный знак «Отличник качества».

Пресс-служба УЗПМ

Программа «100 лучших товаров России» — это всероссийский конкурс, призванный отбирать наиболее качественную продукцию в своём сегменте. Специалисты государственной организации по стандартизации — Росстандарта — ежегодно проверяют тысячи товаров, чтобы выявить лучших. На 23-й конкурс по результатам работы региональной комиссии по качеству в Перми на федеральный этап конкурса выдвинуто 37 товаров от 19 предприятий, в том числе и УЗПМ.

«Качество наших продуктов — это важнейший показатель для предприятия. Имея аналитическую лабораторию, мы модернизируем и улучшаем нашу продукцию. Совершенствуем технологии производства. На заводе установлено высокоточное немецкое оборудование, но, несмотря на это, каждая партия противогололёдных материалов проходит обязательную проверку. Награда «100 лучших товаров России» ещё раз доказывает, что пристальное внимание к качеству — это правильный подход», — говорит генеральный директор УЗПМ Дмитрий Пылев.

Это уже пятая награда «100 лучших товаров России», которую получила линейка «Бионорд» за последние восемь лет. История предприятия началась в 2007 году. С тех пор, благодаря усилиям и кропотливой работе, небольшой бизнес-проект Рустама Гильфанова стал крупнейшим научно-производственным центром по созданию инновационных противогололёдных материалов.

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