Елена Синица Дольщики долгостроя «Компаунд Живаго» с 12 января могут начать оформление на компенсационные выплаты Деньги поступят на счёт минимум через десять дней после оформления всех документов Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Начиная со вторника, 12 января, дольщики двух домов ЖК «Компаунд Живаго» в Перми по адресу ул. Уинская, 54 смогут начать оформление компенсационных выплат. Об этом сообщает краевое министерство строительства.

Для оформления выплат гражданам необходимо приложить к заявлению оригинал документа, удостоверяющего личность, СНИЛС, ИНН, а также выписку из реестра требований кредиторов о размере, составе и очерёдности удовлетворения требований. Срок получения средств — 10 дней с момента предоставления полного пакета необходимых документов.

«Дольщики смогут получить компенсацию за помещения, приобретённые по договорам участия в долевом строительстве у обанкротившихся застройщиков. Компенсация рассчитывается исходя из рыночной стоимости квадратного метра. Размер выплаты устанавливается индивидуально для каждого дольщика на основании отчёта независимого оценщика о цене квадратного метра равнозначных жилых помещений на первичном рынке на момент выплаты возмещения, умноженной на площадь квартиры (или квартир), суммарно не превышающую 120 кв. м. Сумма компенсации не может быть меньше, чем сумма, оплаченная по договору долевого участия. По нежилым помещениям и машино-местам гражданам компенсируют стоимость одного нежилого помещения площадью не более 7 кв. м, а по машино-местам — не более одного», — сообщают в федеральном Фонде защиты прав дольщиков.

Выплаты будут предоставлены через региональное отделение банка «ДОМ.РФ». В Пермском крае оно расположено на ул. Сибирской, 46. Для подачи заявления на компенсацию нужно записаться на приём.

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