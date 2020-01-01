Мария Сыропятова В новогодние праздники пермский аэропорт обслужил на 9% меньше пассажиров, чем в прошлом году Всего с 28 декабря по 10 января аэропорт обслужил 57 тыс. пассажиров Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Услугами международного аэропорта Перми в период с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года воспользовались 57 тыс. пассажиров, что на 9% меньше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Всего в эти новогодние праздники службы аэропорта обслужили 458 рейсов. Наиболее популярными направлениями для пермяков в новогодние праздники традиционно стали Москва и Санкт-Петербург. За ними по загруженности шли Сочи, Новосибирск, Краснодар и Минеральные Воды.

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