Алиса Окулова Правительство снизило ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса Поделиться Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 31 декабря 2020 года подписал постановление о льготных ставках по кредитам для малого и среднего бизнеса. Постановление опубликовано на сайте федерального правительства 11 января.

По новым правилам максимальная ставка не должна превышать ключевую ставку Центрального банка, увеличенную на 2,75%. На сегодняшний день она составляет 4,25%. Таким образом, кредиты будут выдаваться под 7% годовых (4,25% + 2,75%). До этого ставка по льготным займам находилась на уровне 8,5%.

Указано, что займы доступны как представителям малого и среднего бизнеса, так и самозанятым гражданам, кто платит налог на профессиональный доход. Средства можно потратить на инвестиционные цели или рефинансирование.

Кредиты выдаются тем, кто работает в приоритетных сферах, в их числе — сельское хозяйство, розничная и оптовая торговля, внутренний туризм, ресторанный бизнес, наука и техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.