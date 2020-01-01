Елена Синица В Пермском крае за год количество выданных микрозаймов снизилось на 7,4% Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С января по ноябрь 2020 года в Пермском крае было выдано 395,5 тыс. микрозаймов. Это на 7,4% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году (в 2019 году — 427,1 тыс. ед.). Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй.

По данным исследования, в целом по России в январе — ноябре 2020 года количество выданных микрозаймов (то есть в сумме до 30 тыс. руб.) составило 16,7 млн единиц. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это на 0,8% меньше (в январе — ноябре 2019 года — 16,83 млн ед.). Отмечается, что таким образом, сегмент микрозаймов практически полностью восстановился после весеннего падения из-за самоизоляции, вернувшись на уровень выдачи 2019 года.

Наибольшее число микрозаймов за этот период было выдано в Москве — 775,7 тыс. ед. ( на 8,5% больше, чем в этот же период в 2019 году). Наименьшее — в Удмуртской Республике (212,2 тыс. ед., что на 9,7% меньше, чем в январе — ноябре прошлого года).

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