Мария Сыропятова У электричек «Ласточка» меняется расписание до Краснокамска из-за добавления новых остановок Изменения произойдут с 12 января Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Электропоезд «Ласточка» на маршруте Пермь II — Краснокамск с 12 января будет останавливаться на ещё двух остановках: на станции Пермь-Сортировочная и Промучастке. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу Свердловской железной дороги.

В связи с введением дополнительных остановок незначительно изменится расписание электричек. Так, из Краснокамска «Ласточки» будут отправляться в 06:42 (здесь и далее местное время), 07:40 (по рабочим дням), 10:20 (по выходным дням), 15:01, 17:17, 18:37. Из Перми — в 13:55, 15:20, 17:23, 18:54, 20:46.

Время отправления и прибытия электричек на станцию Краснокамск состыковано с графиком движения городского общественного транспорта и учитывает пожелания пассажиров.

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