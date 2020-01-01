Елена Синица Правительство РФ продлило беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ Мера будет действовать до 1 апреля 2021 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Гражданам не понадобится подавать заявление и документы для предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются гражданам на шесть месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость. В связи с пандемией коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря. Теперь эта мера пролонгируется до 1 апреля.

Соответственно, граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов.

Напомним, право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.

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