За сутки в Пермском крае выявлено 285 новых случаев коронавируса Общее количество заболевших в регионе приближается к 34 тыс. Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края зафиксировано 285 новых случаев заражения коронавирусом. За этот же период вылечились 333 человека, скончались 23 инфицированных пациента.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зарегистрировано 33 949 случаев заражения, 27 219 человек вылечились, 2151 — скончались (1245 — напрямую от вируса, 906 — от сопутствующих заболеваний).

На карантине находятся 2004 человека. В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключены 86 инфицированных пациентов, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях региона составляет 36,7%.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.