Дмитрий Осипов возглавил «ВСМПО-Ависма» Контракт с ним заключён до 2024 года Поделиться Поделиться Твитнуть

Бывший генеральный директор ПАО «Уралкалий», депутат Законодательного собрания Дмитрия Осипов с 11 января назначен генеральным директором ПАО «ВСМПО-Ависма». Об этом говорится в решении совета директоров компании. Полномочия предыдущего гендиректора Сергея Степанова прекращены досрочно с 10 января. Срок контракта с Осиповым — до 10 января 2024 года.

Напомним, Дмитрий Осипов оставил должность гендиректора «Уралкалия», которую занимал с 2013 года, в начале декабря. С 4 декабря этот пост занял технический директор компании Виталий Лаук.

Председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин в интервью ТАСС пояснял, что рокировка связана с изменением стратегии компании. «Уралкалий», по его словам, должен сосредоточиться на выполнении большой производственной инвестиционной программы.

«Осипов, проработав семь лет, понимает и чувствует новую стратегию, и я бы хотел, чтобы он на уровне совета директоров сосредоточился на стратегических планах, а Виталий Лаук, как новый генеральный директор и бывший технический директор, сосредоточился на выполнении большой инвестиционной программы», — пояснил Мазепин.

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