Елена Синица Администрация Перми: за последние три года число безнадзорных собак снизилось на 21% Поделиться Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

По данным «Бюро охраны природы», за период с 2018 по 2020 год в Перми снизилось количество безнадзорных собак. Об этом сообщает горадминистрация.

Так, за этот период времени произошло заметное снижение наблюдаемой численности животных без владельцев — на 21% (около 900 особей). Общая численность безнадзорных собак в Перми в осенне-зимний период варьируется в пределах 3–4 тыс. особей. Отмечается, что снижение связано с изменениями в системе обращения с животными без владельцев.

Наибольшее число безнадзорных собак зафиксировано в следующих территориях: Новый Крым, Заостровка, Нижняя Курья, Гайва, Закамск, Владимирский, Нагорный. Наименьшее — на территориях микрорайонов Свердлова, Железнодорожного, Балатово, Липовой Горы, центра города.

Кроме этого, с 2019 года существенно выросла доля стерилизованных животных — до 48% (в 2019-м — 33%).

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