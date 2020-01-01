Прикамская саночница завоевала две золотые медали на чемпионате Европы
Ещё одна спортсменка из Пермского края завоевала бронзовую медаль
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На чемпионате Европы по санному спорту в латвийской Сигулде удачно выступили саночницы из Пермского края.
Так, Татьяна Иванова завоевала золотые медали в одиночных соревнованиях, а также в командной эстафете.
Ещё одна представительница Прикамья — Виктория Демченко — завоевала бронзовую медаль в одиночных соревнованиях.
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