Персонал и пациентов частной клиники «Эксперт» эвакуировали из-за задымления Поделиться Поделиться Твитнуть

В Перми утром 10 января произошло задымление в частной клинике «Эксперт».

Как уточнили в ГУ МЧС по Пермскому краю, к моменту прибытия пожарных из клиники самостоятельно эвакуировались находившиеся там четыре человека.

Предварительно, причиной задымления стало замыкание в щитовой. Как сообщает «Рифей», несмотря на относительно некрупное происшествие, на место было направлено десять единиц техники и 33 человека личного состава.

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