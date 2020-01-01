Персонал и пациентов частной клиники «Эксперт» эвакуировали из-за задымления
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В Перми утром 10 января произошло задымление в частной клинике «Эксперт».
Как уточнили в ГУ МЧС по Пермскому краю, к моменту прибытия пожарных из клиники самостоятельно эвакуировались находившиеся там четыре человека.
Предварительно, причиной задымления стало замыкание в щитовой. Как сообщает «Рифей», несмотря на относительно некрупное происшествие, на место было направлено десять единиц техники и 33 человека личного состава.
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