В России ужесточён контроль за операциями с наличными средствами Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В воскресенье, 10 января, на территории России вступили в силу поправки в Федеральный закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма», которые ужесточают контроль за операциями с наличными средствами. Об этом сообщает ТАСС.

Особенностями поправок является то, что с этого дня информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тыс. руб. должна передаваться в Росинформониторинг.

Кроме этого, будут контролироваться почтовые переводы на сумму свыше 100 тыс. руб. и возврат средств со счетов операторов связи на эту же сумму.

Также с этого года необходимо отчитываться за расчёты по сделкам с недвижимостью на сумму более 3 млн руб.

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