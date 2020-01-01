Синоптики прогнозируют самое сильное похолодание в Прикамье за последние четыре года Температура опустится до 30° Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае ожидается сильное похолодание: в ГИС-центре ПГНИУ считают, что оно может стать самым значительным за последние четыре года.

«Похолодание связано со смещением арктического антициклона с Карского моря и последующим его стационированием над Уралом», — пояснили в ГИС-центре.

Фактически оно начнётся 11 января и может сопровождаться порывами ветра до 15 м/с.

Пик похолодания ожидается 13–14 января. В один из этих дней вероятно достижение отметки –30° в Перми (в зависимости от облачности), а на севере края тридцатиградусные морозы ожидаются уже в ночь на вторник.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в Перми пик морозов придётся на ночь со среды на четверг с морозами до –29°. В дневное время на этой неделе будет чуть теплее: самый холодный день будет в четверг (–22°), самый тёплый — в пятницу (–13°).

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