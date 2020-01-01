В Прикамье за сутки — 290 новых случаев заболевания коронавирусом При этом вылечились почти 400 человек Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки на территории Пермского края выявлено 290 новых случаев заболевания коронавирусом. Также за сутки вылечились 372 человека, скончались — десять.

Таким образом, за всё время с начала пандемии в регионе зафиксировано 33 664 случая заражения, 26 886 человек вылечились, 2128 — скончались (1234 — непосредственно от вируса, 894 — от сопутствующих заболеваний.

В медучреждениях к аппаратам ИВЛ подключёны 88 пациентов, свободный коечный фонд в коронавирусных отделениях Прикамья составляет 39%.

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