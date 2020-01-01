HeadHunter: большинство работников пермских компаний ожидают увеличения штата сотрудников в 2021 году При этом в 18% компаний считают, что произойдут сокращения Поделиться Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Аналитический отдел рекрутингового портала hh.ru провёл опрос среди зарегистрированных пользователей в Пермском крае и выяснил, что представители 66% компаний ожидают увеличения штата сотрудников в 2021 году.

При этом в 14% компаний отметили, что не ожидают изменений штата, а в 18% компаний ожидают сокращения штата.

Кроме того, 42% опрошенных ожидают увеличения зарплаты, 40% считают, что изменений не произойдёт, 8% уверены, что оклады снизятся.

Также 42% оценивают свои перспективы на рынке как позитивные (выше всего эта доля среди небольших и средних компаний), 36% склонны оценивать своё положение в грядущем году как стабильное (преимущественно крупные компании), 17% не ожидают от 2021 года ничего хорошего (чаще всего это небольшие компании).

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