В Перми почти на год будет прекращено движение на участке бул. Гагарина Это связано с работами по строительству участка нового коллектора Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 16 января до 30 ноября будет прекращено движение транспорта около дома по адресу бул. Гагарина, 26. Как пояснили в горадминистрации, это связано со строительством пускового комплекса от шахты №13 до технологической шахты №13а главного разгрузочного коллектора.

Объезд закрытого участка будет организован через пл. Дружбы. Работы выполняются ООО «ПРиСС».

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