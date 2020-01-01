Сергей Данилов В Пермском крае выявлено 288 новых случаев заражения COVID-19 Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермском крае выявлено 288 новых случаев заражения COVID-19: 83 человека проходят лечение в больницах, 205 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей. Такие данные за предыдущие сутки обнародовал Роспотребнадзор.

Из 288 новых инфицированных — 109 мужчин, 179 женщин, в их числе шесть детей. Из взрослого населения: от 15 до 29 лет — 34 человека, от 30 до 49 лет — 77 человек, 90 в возрасте 50–64 и 81 человек старше 65 лет. Заболевшим назначено соответствующее лечение.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 33 374. Ежесуточный прирост больных составил 0,9% — этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 0,93 (на 8 января — 0,92).

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