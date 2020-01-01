Сергей Данилов В Прикамье стартовало ралли «Барда-2021» — II этап Кубка России по автогонкам Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 8 января, в Пермском крае стартовал II этап Кубка России по автогонкам ралли «Барда-2021» (0+). Также в рамках соревнований проходит первый этап чемпионата Пермского края по ралли, сообщают организаторы состязаний.

Участие в соревнованиях принимают 44 экипажа из Москвы, Ижевска, Кирова, Уфы, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и других городов. Пермский край представляют восемь пилотов.

В течение двух дней, 9 и 10 января, гонщикам предстоит преодолеть более 87 км трассы. Особенность маршрута заключается в том, что он проходит по дорогам общего пользования и в непосредственной близости от них. Это позволит зрителям наблюдать гонку с минимального и безопасного расстояния.

Для проведения соревнований с 16 до 22 часов 9 января 2021 года на автомобильной дороге Барда — Куеда будет перекрыт участок Барда — Краснояр-1.

10 января с 12:30 до 16:00 движение закроют на участке Барда — Бичурино на автомобильной дороге Барда — Ятыш (км 0 — км 16).

Ралли «Барда» пройдёт уже в седьмой раз. По оценкам участников, это один из самых лучших и зрелищных этапов Кубка России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.