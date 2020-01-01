Сергей Данилов На газопроводе Пермь — Горький I зафиксирована утечка Поделиться Поделиться Твитнуть

Вчера, 7 января, на магистральном газопроводе Пермь — Казань — Горький I зафиксирована утечка газа. Об этом сообщает ИА «Интерфакс» со ссылкой федеральное Минэнерго.

Авария произошла на 147-м км газопровода. Возгорания газа не произошло, никто не пострадал.

В 20:19 7 января аварийный участок был отключён, при этом газоснабжение потребителей продолжается в штатном режиме. Транспортировка газа идёт по параллельной ветке газопровода Пермь — Горький II. Аварийная служба ООО «Газпром трансгаз Чайковский» планирует полностью устранить аварию к следующему понедельнику, 11 января, сообщает издание.

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