Елена Лодыгина журналист В Перми начался конкурс по ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» Конкурс проходит на городской эспланаде Поделиться Поделиться Твитнуть

«Фонд скульпторов России «Единение». Работа участников Кубка России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж» Ивана и Елены Смирновых (Пермь)

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В Перми мастера ледовой скульптуры начали создавать свои объекты в рамках VII открытого конкурса «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

30 мастеров ледовой скульптуры создадут 15 уникальных авторских скульптур, объединённых общей тематикой «Ускользающая красота». Все участники — опытные скульпторы, имеющие в портфолио многочисленные награды профессиональных международных конкурсов и фестивалей. Пермь представляют трое скульпторов.

По условиям конкурса, высота скульптур должна достигать не менее трёх метров от подиума. Скульпторам предоставляется до 40 больших блоков природного льда и даётся на работу всего 48 часов. При этом для участников на площадке устанавливается фиксированный рабочий день. Работа над созданием скульптур до и после установленного времени запрещается регламентом. Победители и призёры конкурса будут определены 12 января. С 14 января галерея скульптур «Зимнего вернисажа» будет открыта для зрителей.

Напомним, Кубок России «Зимний вернисаж» проходит в Перми раз в два года начиная с 2007 года при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, министерства культуры Пермского края и администрации Перми. Организаторами конкурса выступают городское Агентство социокультурных проектов, Центр по реализации проектов в сфере культуры и некоммерческий фонд скульпторов России «Единение».

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