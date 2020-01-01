Елена Лодыгина журналист В Прикамье бабушка убила внучку и выбросила в мусорный бак Поделиться Поделиться Твитнуть

В Чернушке 59-летняя женщина подозревается в убийстве внучки. По версии следствия, женщина убила новорождённую девочку, которую родила её 37-летняя дочь в домашних условиях. Подозреваемая положила тело ребёнка в коробку и выбросила в контейнер для мусора. Тело ребёнка было обнаружено в мусорном баке 2 января 2021 года.

По данному факту Чернушинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета России по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорождённого ребёнка).

Следователям удалось установить и задержать подозреваемую в совершённом преступлении — бабушку погибшего младенца — в кратчайшие сроки.

Сейчас в отношении 59-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). По ходатайству следователя судом в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время подозреваемая даёт признательные показания, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

На данный момент уголовные дела объединены в одно производство. Продолжается проведение судебных экспертиз и других необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления, сбор и фиксацию доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.

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