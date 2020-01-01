Елена Лодыгина журналист В Перми в 2021 году по нацпроекту отремонтируют 14 дорожных объектов Работы начнутся в конце апреля Поделиться Поделиться Твитнуть

Ремонт планируется провести на участках: ул. Николая Островского от ул. 1-й Красноармейской до ул. Революции, а также на улице Тимирязева от ул. Газеты «Звезда» до Комсомольского проспекта и на ул. Павла Соловьёва от Героев Хасана до Куйбышева. Общая площадь дорожного ремонта в Перми составит более 230 тыс. кв. м.

Кроме замены дорожного полотна на данных участках планируется обустройство парковок и съездов, установка бордюров, дорожных знаков, восстановление колодцев и газонов, нанесение дорожной разметки. Соответствующие аукционы уже проведены, подрядчики определены. Работы начнутся в конце апреля 2021 года.

В Ленинском районе в 2021 году благоустройство коснётся ул. Советской на участке от Крисанова до Попова и от Осинской до Комсомольского проспекта, а также отремонтируют ул. Монастырскую на участке от Максима Горького до Попова.

В Дзержинском районе по нацпроекту в 2021 году планируется отремонтировать ул. Якутскую на участке от Красноборской до границы с Кировским районом. В Индустриальном районе отремонтируют ул. Братьев Игнатовых на участке от шоссе Космонавтов до ул. Мира, ул. Баумана от Стахановской до ул. Братьев Игнатовых.

В планах на этот год в Кировском районе — ремонт улицы 5-й Каховской на участке от ул. Адмирала Ушакова до Волгодонской и ул. Генерала Панфилова на участке от Ласьвинской до разворотного кольца.

В Мотовилихинском районе комплексно благоустроят автодорогу «Переход от улицы Стахановской до развязки на Восточном обходе» на участке от Грибоедова до Восточного обхода. В Орджоникидзевском районе в этом году начнётся ремонт ул. Веденеева на участке от площади у станции Молодёжная до Восточного обхода. В посёлке Новые Ляды сделают ул. Мира на участке от Молодёжной до ул. Островского.

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