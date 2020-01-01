Елена Лодыгина журналист Экс-главу Перми могут наградить почётным знаком за заслуги перед городом Поделиться Поделиться Твитнуть

В Пермскую городскую думу на рассмотрение внесён проект решения о награждении бывшего главы Перми Дмитрия Самойлова почётным знаком «За заслуги перед городом Пермь». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Дмитрия Самойлова предлагается наградить за заслуги в социально-экономическом развитии города Перми. Все лица, награждённые почётным знаком, получают единовременную денежную выплату в размере 11,5 тыс. руб.

Напомним, Дмитрий Самойлов ушёл с должности мэра Перми в декабре 2020 года в связи с назначением на должность заместителем председателя правительства Пермского края. В новой должности он курирует вопросы образования, культуры и спорта в регионе.

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