В первый день вакцинации от коронавируса прививки поставили 70 пермяков Поделиться Поделиться Твитнуть

В медучреждениях Перми 5 января началась вакцинация жителей против COVID-19. Всего за первый день было привито 70 человек, сообщает пресс-служба краевого минздрава.

Это записавшиеся на вакцинацию жители, прикреплённые к городской клинической поликлинике, а также к поликлиникам №4 и № 5, и к клинической больнице Свердловского района. Прививочная кампания этих заведениях продолжится 8 января.

С 11 января прививки от COVID-19 начнут делать в городских поликлиниках № 2 и № 7, а также в клинической больнице им. Гринберга.

«Профилактические прививки в первую очередь делают работникам медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров — тем, кто по роду деятельности ежедневно контактирует с большим числом людей. Кроме того, в приоритете — люди, проживающие в соцучреждениях и жители из группы риска. То есть пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями, в том числе с болезнями бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом и ожирением», — поясняют в минздраве.

Напомним, первые прививки от коронавирусной инфекции в регионе сделали в конце октября прошлого года. Вакцину «Спутник V» получили семь руководителей медучреждений.

Всего на утро 6 января 2021 года на территорию Пермского края поставлено 4 942 дозы вакцины.

Массовую вакцинацию жителей Пермского края против COVID-19 планируется начать во второй декаде января. В регион поступит более 108 тыс. комплектов вакцины. Привиться смогут все желающие.

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