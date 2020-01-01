В Прикамье ограничивают участие пожилых людей в рождественских богослужениях Внутри храма нужно соблюдать дистанцию в 1,5 м Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Руководитель управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев обратился к священнослужителям накануне рождественских богослужений. В письме, разосланном руководителям религиозных организаций за его подписью, Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

В частности, Виталий Костарев призвал ограничить участие в церемониях пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Им рекомендуют смотреть службы удалённо.

Кроме того, все присутствующие в церкви должны быть в масках. В храмах должна быть нанесена разметка, обеспечивающая социальную дистанцию в 1,5 м (и значит, внутри может находиться ограниченное количество человек), а также обеспечена обработка рук при входе, дезинфекция предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных церемоний, и т. д.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.