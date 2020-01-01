В Прикамье ограничивают участие пожилых людей в рождественских богослужениях
Внутри храма нужно соблюдать дистанцию в 1,5 м
Руководитель управление Роспотребнадзора по Пермскому краю Виталий Костарев обратился к священнослужителям накануне рождественских богослужений. В письме, разосланном руководителям религиозных организаций за его подписью, Роспотребнадзор напоминает о необходимости соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности.
В частности, Виталий Костарев призвал ограничить участие в церемониях
пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями. Им рекомендуют смотреть
службы удалённо.
Кроме того, все присутствующие в церкви должны быть в
масках. В храмах должна быть нанесена разметка, обеспечивающая социальную
дистанцию в 1,5 м (и значит, внутри может находиться ограниченное количество
человек), а также обеспечена обработка рук при входе, дезинфекция предметов,
используемых при совершении богослужений и религиозных церемоний, и т. д.
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