Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Владимир Гурфинкель стал литовским режиссёром Бывший главреж Театра-Театра занял аналогичную должность в Русском театре Литвы Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Владимир Гурфинкель, который с 2012 по 2018 год работал главным режиссёром Пермского академического Театра-Театра, со 2 января 2021 года работает на аналогичной должности в Русском драматическом театре Литвы. Об этом режиссёр написал в «Фейсбуке».

По словам Владимира Гурфинкеля, ему поступили предложения из театров Болгарии и Мексики, однако он выбрал вариант, где можно работать на русском языке. Русский драматический театр Литвы — это театр с полуторавековой историей, где работали многие выдающиеся режиссёры и актёры. По словам Гурфинкеля, Вильнюс — очень театральный город с воспитанной, понимающей публикой, где театр высоко востребован, и, как считает режиссёр, ему есть что предложить этому городу.

Сотрудничество Владимира Гурфинкеля с Русским театром Литвы началось ещё летом, за полгода до официального назначения. За это время были поставлены два спектакля — «Воля» по произведениям Василия Шукшина (инсценировку делал пермский драматург Илья Губин) и «Дыхаем разом» («Дышим вместе») по воспоминаниям актёров — участников недавних белорусских событий. Этот спектакль в формате «свидетельского театра» сделан в сотрудничестве с драматургом Марюсом Ивашкявичюсом.

К сожалению, театры в Литве закрыты по противоэпидемическим причинам, поэтому спектакли не были показаны на публике, прошли только их онлайн-трансляции. Однако авторы надеются на то, что со временем им удастся пригласить на них зрителей.

Владимир Гурфинкель уверен, что новая работа не помешает ему продолжать руководство проектами в России, в том числе в Перми, где в нынешнем году планируется проведение фестиваля «РемПуть. Театральная биржа» на «Заводе Шпагина». «Пермь — замечательный театральный город, где трудятся замечательные коллеги, друзья и ученики, — говорит Владимир Гурфинкель. — Мир един, творческие контакты не прерываются!»

По словам режиссёра, он намерен активно использовать накопленные в Перми контакты в своей дальнейшей работе в Литве.

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