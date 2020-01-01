Между Пермью и Лысьвой начал курсировать рельсовый автобус «Орлан» Поделиться Поделиться Твитнуть

С 31 декабря по железнодорожному маршруту Пермь I — Лысьва — Пермь I начал курсировать новый рельсовый автобус «Орлан». Об этом сообщает министерство транспорта Пермского края.

Подвижной состав запущенного до Лысьвы поезда двухвагонный, рассчитан на 146 мест. В летний период количество вагонов будет увеличено.

Поезд курсирует ежедневно. Время в пути составляет 2 часа 37 минут из Перми в Лысьву и 2 часа 28 минут в обратном направлении.

По словам генерального директора АО «Пермская пригородная компания» Сергея Канцура, РА-3 «Орлан» — комфортный и современный электропоезд нового поколения, который только что вышел с конвейера. В движение состав приводят мощные, экономичные и достаточно тихие «дизели». Пневморессоры в подвеске поезда обеспечивают высокую плавность хода. Каждый вагон оборудован установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха.

«У него такой же мягкий ход, как у известных прикамцам «Ласточек». В вагонах есть система кондиционирования, светодиодное освещение, информационные табло, широкие проходы и багажные полки, санузлы. Стоит особо отметить удобство посадки. Конструкция ступенек такова, что в рельсовом автобусе даже удобнее, чем в «Ласточке» производить посадку-высадку с обычных платформ. Вагоны полностью адаптированы для нужд маломобильных пассажиров», — подчеркнул Сергей Канцур.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.