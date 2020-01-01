На пермских автозаправках выросли цены на бензин Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С начала 2021 года на АЗС Перми подорожал бензин. Как сообщает «Коммерсант-Прикамье», ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» (лидер по количеству заправок в регионе) повысило розничную цену литра бензина марки АИ-92 с 44,17 руб. до 44,87 руб. Цена бензина АИ-95 выросла с 47,47 руб. до 48,08 руб. Стоимость дизельного топлива осталась на прежнем уровне (51,06 руб.)

В сети «Нефтехимпром» (на втором месте в крае по числу АЗС) стоимость литра бензина марки АИ-92 выросла на 65 коп. (до 44,4 руб.), АИ-95 — на 78 коп. (до 47,55 руб.). Цена на дизель также осталась прежней — 50,5 руб.

На автозаправочных станциях «Газпромнефти» цены остались такими же, какими были в конце декабря 2020 года: АИ-92 — 43,85–44,15 руб., АИ-95 — 46,95–47,25 руб., ДТ — 50,4 –50,5 руб.

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